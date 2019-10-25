Сотрудники СК РФ встретились с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках благотворительной акции

Следственный комитет России начал акцию «Спасибо каждому ветерану!», посвященную 75-летию Великой Победы. Следователи ставят своей целью оказать посильную помощь и внимание каждому отдельно взятому ветерану.

Сотрудники Следственного комитета проводят регулярные встречи с участниками войны и тружениками тыла. Из их рассказов становится ясно, что победа над врагом стала возможной лишь благодаря сплоченности, взаимопощи и дружбе.

Одними из тех, кого уже посетили сотрудники СК РФ, стали ветераны Леонид Жуков и Владимир Кравцов. Они рассказали следователям о том, как их застала война и о том, как мужественно они защищали Родину.

В заключение каждой встречи следователи преподносят ветеранам подарки. Жуков и Кравцов получили необходимые в быту вещи - часы и холодильник.