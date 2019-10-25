В Совбезе предупредили о подготовке массированных кибератак на Россию иностранными спецслужбами

Иностранные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной инфраструктуре России для совершения массовых кибератак. Об этом на совещании с руководством Сибирского федерального округа заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, основные цели для воздействия - объекты критической информационной инфраструктуры России, что, в свою очередь, создает реальные угрозы для нацбезопасности. Как сообщил секретарь Совбеза, только в Сибирском федеральном округе было зафиксировано более полутора миллионов вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти.

«Несмотря на то что в целом необходимые условия... созданы, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным... Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь и энергетика», - отметил он.

Секретарь Совбеза России пояснил, что, в частности, в этих областях идет недостаточно эффективно переход на отечественное программное обеспечение.