Глава МВД Украины заступился за «Азов»*

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с главой миссии США заступился за украинский добровольческий полк «Азов»* (запрещен в РФ), который американцы хотят причислить к террористическим организациям.

Аваков заявил, что личный состав подразделения «примерно выполняет служебно-боевые задачи». Глава МВД Украины считает, что, приравнивая «Азов»* к ИГИЛ*, США пытаются дискредитировать подразделение и спровоцировать кризис в отношениях с союзниками.

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение», - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

В середине октября члены палаты представителей Конгресса США подписали обращение к госсекретарю Майку Помпео, в котором они просят внести украинский полк «Азов»* в список иностранных террористических организаций. По словам американских политиков, это подразделение является ультранационалистической организацией, которая «открыто принимает неонацистов в свои ряды».

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что праворадикальный экстремизм действительно распространился за пределы Украины и США начали осознавать исходящую от «Азова»* угрозу.

*«Азов», ИГИЛ - террористические организации, запрещены в РФ