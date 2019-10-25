СМИ: сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края. Процедура была осуществлена в ходе совместной межведомственной проверки деятельности ведомства, во время которой обнаружились факты многочисленных нарушений.

Как уточнили в пресс-службе Рослесхоза, проверкой деятельности регионального лесного министерства занимались Минприроды РФ, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России. Она была проведена по поручению Генпрокуратуры РФ после совещания, проведенного в конце сентября генеральным прокурором Юрием Чайкой.

«В ходе проверки были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

В Рослесхозе уточнили, что были вскрыты факты незаконной рубки леса в регионе. Более того, были выявлены необоснованные назначения санитарной рубки в части фальсификации актов лесопатологического обследования, а также самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе.

Также были установлены факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, выделенные на борьбу с сибирским шелкопрядом. Речь идет о более чем 100 миллионах рублей.

В свою очередь, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин добавил, что работа по выявлению нарушений будет продолжена, сообщает ТАСС.