Донбасский излом: военкор о ситуации в ДНР и жизни в горячей точке

В подкасте «Человек на войне» о горячих точках рассказывают те, кто в них побывал. Мы говорим о том, что происходит на передовой, о жизни в условиях войны и о том, что чувствует человек, впервые столкнувшийся с ней.

В августе журналиста внесли в базу данных сайта «Миротворец». Ресурс обвиняет корреспондента в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В настоящее время Габель работает над серией фильмов о ситуации на юго-востоке Украины. На «Звезде» уже вышли два ее фильма: «Донбасс: начало войны» и «Донбасс: бой за Саур-Могилу».