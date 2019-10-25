Таксист на огромной скорости сбил полицейского в Сочи: видео

В Адлерском районе Сочи в ночь на 25 октября произошло страшное ДТП: там водитель легковой машины на огромной скорости двигался по улице Ленина, нарушая правила соблюдения дистанции.

В результате нарушитель протаранил остановившийся впереди автомобиль такси, который от удара отбросило вправо, в сторону площадки, где останавливаются маршрутки. Там в это время дежурил сержант полиции, прикомандированный в Сочи из Нижнего Новгорода. Инцидент произошел примерно в 02:00.

Пострадавший 22-летний мужчина был экстренно госпитализирован. Он получил сочетанную травму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы грудной клетки, живота, таза, открытый перелом костей левой голени.

У водителя такси также были диагностированы ушибы и переломы. Водитель легкового автомобиля, который стал инициатором ДТП, не пострадал.

В настоящее время по факту происшествия ведется служебная проверка, сообщает сайт «Комсомольской правды». Кадры с камеры видеонаблюдения были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».