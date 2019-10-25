ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы РФ

Президент Центрально-Африканской Республики сообщил, что ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы. По словам Фостена-Арканжа Туадера, в настоящее время министерства обороны двух стран работают над этим вопросом, чтобы «изучить возможности».

Кроме этого, президент ЦАР сообщил, что ранее РФ направила в республику вооружения, а также специалистов, которые помогают военнослужащим с ним обращаться, передает РИА Новости.

На саммите «Россия - Африка», который проходил в Сочи 23-24 октября, Туадера поблагодарил Владимира Путина за действия, направленные на помощь странам Африки, а также отметил «исключительное качество организации встречи».