В ЦОДД рекомендовали водителям «переобуть» автомобили

Столичным водителям пора начать «переобувать» свои автомобили. С таким призывом к автолюбителям обратились в московском Центре организации дорожного движения. Ведомство внимательно отслеживает прогнозы метеорологов, а они неутешительны. Согласно последним данным, уже в начале следующей рабочей пятидневки в столице может выпасть мокрый снег.

«По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. Напоминаем водителям, что манера вождения в зимний период отличается от летнего времени года», - цитирует «Интерфакс» сообщение ЦОДД.

Как отметили в ЦОДД, с наступлением холодов летняя резина теряет свои качества, становится более твердой и не обеспечивает безопасного сцепления с покрытием. А вот шипованные покрышки стоит устанавливать только после выпадения первого снега, советуют в шиномонтажных мастерских. На чистом и сухом асфальте их поведение непредсказуемо.

Автомобилистов призывают постепенно менять не только резину, но и манеру вождения, отказавшись от резких торможений, ускорений и маневров. Водителям советуют также быть внимательнее на мостах и эстакадах, так как они подвержены обледенению в первую очередь.