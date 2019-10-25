Зима близко: на Москву обрушится мокрый снег
В скором будущем температура воздуха в российской столице опустится до обычных для этого времени года отметок.
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В Москве во вторник, 29 октября, может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, температура в столице опустится до обычных для этого времени года отметок: +5…+6 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров будут показывать нулевое значение.
«Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок», - приводит ТАСС слова Вильфанда.
Ранее сообщалось, что октябрь в этом году для большинства российских регионов стал аномально теплым. В среднем по стране температура воздуха превышала нормальное для этого времени года значение на 4-6 градусов.