Зима близко: на Москву обрушится мокрый снег

В Москве во вторник, 29 октября, может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура в столице опустится до обычных для этого времени года отметок: +5…+6 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров будут показывать нулевое значение.

«Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок», - приводит ТАСС слова Вильфанда.

Ранее сообщалось, что октябрь в этом году для большинства российских регионов стал аномально теплым. В среднем по стране температура воздуха превышала нормальное для этого времени года значение на 4-6 градусов.