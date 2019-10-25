Смерть на курорте: туристка из РФ скончалась после операции в Турции

В Турции умерла гражданка России 1965 года рождения. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре на своей странице в Facebook.

«С сожалением вынуждены сообщить, что 23 октября несмотря на предпринятые медиками меры российская гражданка скончалась», - говорится в сообщении.

В дипмиссии рассказали, что 54-летняя Н.Л. была госпитализирована 8 октября в городе Алания, где находилась на отдыхе. В больнице ее прооперировали 10 октября.

«Генконсульство находилось в контакте с родственниками больной, медперсоналом и страховой компанией. Прорабатывался вопрос экстренной эвакуации Н.Л. по линии Всероссийского центра медицинских катастроф «Защита»», - сообщают в посольстве.

Уточняется, что на сегодняшний день дипломаты оформили все необходимые документы и предприняли действия для репатриации тела.

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, что в 2019 году было зафиксировано несколько десятков смертей российских туристов на турецких курортах. Он уточнил, что наиболее частыми причинами несчастных случаев являются: злоупотребление алкоголем, невнимательность на воде и беспечность при выезде на экскурсии.