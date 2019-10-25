Основа для алгоритма: в Пушкине прошли учения авиационных спасателей

В городе Пушкин на одноименном аэродроме прошли учения по эвакуации пострадавших в результате крушения вертолета. По легенде, после ЧП на борту Ми-8 пропал с радаров и перестал выходить на связь. На его поиски направились авиационные спасатели.

Поисково-спасательная группа тщательно обследует предполагаемое место условного крушения на минимальных высотах. Как только необходимый объект найден, к нему спускается тандем спасателей.

В роли пострадавшего выступил лично инспектор парашютно-десантной группы. Александр Гузанин – опытный авиационный спасатель, который во время подобных учений фактически становится еще и экзаменатором.

«Это такой, своего рода, прием зачетов у молодого состава. Для того, чтобы понять и разобрать в будущем ошибки, чтобы не допускать их», - говорит он.

Командир авиационного полка Рашид Халимов отметил, что мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне, и что все пункты отработаны. Учения станут основой для разработки алгоритма действий дежурных расчетов при возникновении подобных ситуаций.

За действием спасателей,пожарных расчетов и военных медиков дистанционно следил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ. На таких учениях во всех военных округах поверяют комплексную готовность подразделений.