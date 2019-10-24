Сбербанк опроверг утечку базы с персональными данными клиентов

Информация о том, что в Интернет утекли данные тысяч клиентов Сбербанка, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», - цитирует заявление Сбербанка ТАСС.

Сегодня, 24 октября, в СМИ появилась информация об утечке данных тысяч клиентов Сбербанка. Речь шла о держателях кредитных карт, получателях потребительских кредитов и должниках по данным продуктам.