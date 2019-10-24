Ученые нашли способ борьбы с неизлечимым раком

Международная группа исследователей обнаружила, что некоторые агрессивные формы рака остаются резистентными к химиотерапии - методу лечения опухолей, в основе которого лежит уничтожение злокачественных клеток с помощью лекарств. Об этом сообщает RT.

Одной из форм гибели раковых клеток является ферроптоз, при котором в результате окисления происходит разрушение липидов в составе мембраны.

Однако, как выяснили ученые, многие клетки в скором времени начинают блокировать ферроптоз, то есть перестают на него реагировать и, как следствие, не гибнут.

Оказалось, все дело в молекулах. Ранее химики обнаружили молекулу глутатионпероксидаза 4 (GPX4) - она действует на ферроптоз как антиоксидант, препятствуя окислительным реакциям.

После обнаружения этой молекулы химики разработали специальные лекарства, блокирующие GPX4, однако несколько видов рака продолжало не поддаваться лечению. Выяснилось, что, помимо молекулы глутатионпероксидаза 4, есть еще одна - FSP1. Она спасает клетки от ферроптоза даже при недостатке GPX4.

Вместе с этой молекулой исследователи обнаружили фермент, от которого зависит ее работа - N-миристоилтрансфераз (NMT), а также нашли несколько потенциальных способов снизить его активность.