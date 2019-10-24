СК начал проверку после смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете

Следователи начали проверку по факту смерти трехмесячного ребенка в самолете, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Инцидент случился 9 октября.

«По полученной информации, у ребенка ранее было диагностировано тяжелое заболевание», - говорится в сообщении.

Известно, что он был направлен на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

В Министерстве здравоохранения Камчатского края сообщили о начале служебной проверки по факту ЧП.

«Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным местных СМИ, трехмесячный ребенок умер 9 октября за 20 минут до посадки самолета в Хабаровске. При этом мать младенца заявила, что сопровождавший их медицинский работник якобы не имел с собой достаточное количество лекарств и приспособления с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры.