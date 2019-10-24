«Ъ»: данные тысяч клиентов Сбербанка вновь утекли в Сеть

Новая база данных клиентов Сбербанка вновь оказалась на черном рынке в Интернете, сообщают СМИ. Уточняется, что речь идет о данных по заемщикам, которые были накоплены с 2015 года.

«Необычность утечки в том, что, помимо стандартных данных, покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка», - пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в базе могут находиться данные не менее 11 тысяч россиян, которые брали кредит в организации.

В свою очередь, по данным РБК, накануне в Сети было опубликовано объявление о продаже данных клиентов Сбербанка. Речь якобы шла о держателях кредитных карт, получателях потребительских кредитов и должниках по данным продуктам. Объявление появилось в Интернете в начале октября, но спустя десять дней продавец его закрыл.

В Сбербанке утечку данных никак не комментируют.