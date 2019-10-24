Поваленные деревья и разрушенные дома: сильные смерчи обрушились на Ибицу

Сильнейшие торнадо обрушились на испанскую Ибицу: там разрушены десятки зданий, в результате чего свыше 20 тысяч человек остались без света. Жертвами удара стихии стали два человека, еще четверо пропали без вести.

Один из смерчей образовался прямо в черте города Сент-Антонио: вихрь подхватил будку на стройке, в связи с чем пострадали трое рабочих.

Дороги и улицы в результате стихии оказались затоплены и заблокированы поваленными деревьями. Потоки воды смывают жилые постройки, разрушают мосты и дороги. Водители в панике бросают машины и ищут укрытия в ближайших домах.

По словам метеорологов, ливни на Балеарских островах продлятся еще как минимум пару дней.