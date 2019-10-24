Потолок разверзся: момент падения дерева на дом в США попал на видео

Ужасающий инцидент произошел в американском штате Мэриленд. Там на частный дом рухнуло огромное дерево и пробило крышу. Это попало на камеры видеонаблюдения.

Произошло все днем. Две девочки-подростка вернулись из школы и смотрели в гостиной телевизор. Внезапно раздался громкий треск, и через несколько секунд крыша дома рухнула прямо на сидящих хозяев. Подросткам чудом удалось избежать ранений.

Судя по видеозаписи, сразу после обрушения одна из девочек сбросила с себя упавшую на нее деревянную часть потолка, встала на ноги и начала кричать. Можно разобрать, что она зовет некоего Гизмо. Судя по всему, это собака хозяев, которая от страха быстро убежала.

В интервью телеканалу Fox5 отец девочек рассказал, что их жизни, скорее всего, спас холодильник из нержавеющей стали, который предотвратил полное падение дерева на гостиную.

Позже родители подростков написали в Facebook, что с их детьми и щенком все в порядке, а также поблагодарили всех, кто писал им слова сочувствия.