Сильный ветер срывает крыши домов в Норильске: видео
Металлические листы не просто падают с крыш, но и цепляются за окна.
© Видео: norilsktoday, Instagram © Фото: norilsktoday, Instagram
Жители Норильска стали свидетелями необычного явления: сильный ветер буквально сорвал несколько листов прямо с крыши дома. Очевидцы выложили видео в Сети.
На кадрах видно, что с дома летят металлические листы. Некоторые из них при этом цепляются за окна.
По словам автора ролика, на крыше накануне был сделан капитальный ремонт. Видео было опубликовано в Instagram.
В Норильске досрочно наступила зима. Еще в начале сентября в городе выпал первый снег. Снег не тает, поскольку в темное время суток отмечаются заморозки и столбики термометров стабильно держатся на минусовых значениях.