Сильный ветер срывает крыши домов в Норильске: видео

Жители Норильска стали свидетелями необычного явления: сильный ветер буквально сорвал несколько листов прямо с крыши дома. Очевидцы выложили видео в Сети.

На кадрах видно, что с дома летят металлические листы. Некоторые из них при этом цепляются за окна.

По словам автора ролика, на крыше накануне был сделан капитальный ремонт. Видео было опубликовано в Instagram.

В Норильске досрочно наступила зима. Еще в начале сентября в городе выпал первый снег. Снег не тает, поскольку в темное время суток отмечаются заморозки и столбики термометров стабильно держатся на минусовых значениях.