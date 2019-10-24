Цирковой медведь едва не растерзал дрессировщика во время шоу в Карелии: видео
Зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы. Многочисленные зрители во время инцидента начали в панике разбегаться.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Цирковой медведь едва не разорвал дрессировщика во время представления в городе Олонец на территории Республики Карелия.
Как видно на кадрах, которые публикуют очевидцы, сначала медведь послушно выполняет команды дрессировщика, но в какой-то момент срывается и набрасывается на мужчину. Другой сотрудник цирка, который в этот момент находился на арене, попытался отвлечь внимание хищника и начал пинать животное. Однако медведь не обратил на него никакого внимания.
Известно, что в результате зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы. Инцидент произошел 23 октября.