Цирковой медведь едва не растерзал дрессировщика во время шоу в Карелии: видео

Цирковой медведь едва не разорвал дрессировщика во время представления в городе Олонец на территории Республики Карелия.

Как видно на кадрах, которые публикуют очевидцы, сначала медведь послушно выполняет команды дрессировщика, но в какой-то момент срывается и набрасывается на мужчину. Другой сотрудник цирка, который в этот момент находился на арене, попытался отвлечь внимание хищника и начал пинать животное. Однако медведь не обратил на него никакого внимания.

Известно, что в результате зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы. Инцидент произошел 23 октября.