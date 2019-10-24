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Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

Ивана Живкович
07:52 24.10.2019
Переговоры начнутся в четверг, 24 октября.
Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В четверг и пятницу в Брюсселе пройдет ряд встреч министров обороны стран НАТО. Ожидается, что их ключевой темой станет проводимая Турцией на северо-востоке Сирии военная-операция «Источник мира», которую Анкара начала 9 октября.

Несмотря на то, что североатлантический альянс формально не присутствует в регионе, операция Турции спровоцировала напряженность в отношениях с США, союзником НАТО, и вызвала недовольство стран Евросоюза.

По словам главы альянса Йенса Столтенберга, скорее всего, стороны будут обсуждать идею, предложенную министром обороны ФРГ, о создании на сирийско-турецкой границе международной зоны безопасности.

Как ранее сообщал немецкий министр, ситуация в Сирии негативно отражается на интересах Европы. В российском МИД эту идею не поддержали – замглавы министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что не видит необходимости создавать зону безопасности под международным контролем.

Во вторник, 22 октября, в Сочи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали документ о взаимопонимании из 10 пунктов, одним из которых является ввод подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийскую сторону границы за пределами турецкой операции.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оценивать это решение рано. По его словам, основой для дальнейшего урегулирования ситуации является заключенное ранее при посредничестве США соглашение о прекращении огня.

Переговоры министров обороны альянса будут проходить в течение двух дней, 24 и 25 октября. Кроме ситуации в Сирии, как сообщается, стороны обсудят защиту телекоммуникаций в мирное и военное время, а также повышение расходов на оборону.

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