«Мужики, успокойтесь»: дебоширов из Новосибирска не пустили на самолет

В Новосибирске не пустили в самолет двух дебоширов, которые летели на отдых в Таиланд. Судя кадрам, опубликованным в Сети, мужчины вели себя неадекватно. Не исключено, что перед дальней дорогой они приняли спиртное и начали буйствовать еще в аэропорту.

Дебоширы нецензурно выражались и конфликтовали с другими пассажирами. Успокоить хулиганов не могли даже вызванные к самолету полицейские.

В результате нарушителей спокойствия, которые едва стояли на ногах, отправили в отделение на медицинских каталках. Однако мужчины продолжили дебоширить и там: от медосвидетельствования они отказались. Теперь инцидентом займется суд.

В настоящее время на дебоширов были составлены административные протоколы.