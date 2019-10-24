Антонов: США начинают осознавать исходящую угрозу от «Азова»*

Конгресс США, наконец, начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон «Азов»*, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов"* не включено в список террористических организаций Госдепа, безусловно, заслуживает внимания», - отметил он.

Вместе с тем, как уточняется в сообщении пресс-службы посольства РФ, праворадикальный экстремизм распространился за пределы Украины, и игнорировать эту опасность становится все сложнее.

«Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии», - добавил Антонов.

В свою очередь, Россия ожидает от властей США и общественности осуждения «любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине».

* «Азов» - террористическая организация, запрещена в РФ