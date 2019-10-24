Названы самые популярные города РФ для экскурсий осенью

Самыми популярными направлениями для экскурсий по России в этом году стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца и Калининград. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

За пределами ТОП-5 оказались Великий Устюг, маршруты «Серебряного ожерелья» и автобусные туры выходного дня из Москвы.

В АТОР отмечают, что объем спроса в этом году остался таким же, как и в прошлом. О повышении в 5-7% говорят лишь некоторые туроператоры. Больше всего россияне предпочитают ездить на экскурсии в период ноябрьских праздников.

Цены на экскурсионные туры также держатся на прошлогоднем уровне с поправкой на инфляцию. Средняя цена на человека за 3-4 дня без учета дороги составляет 12-15 тысяч рублей.