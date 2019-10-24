Названы полезные утренние привычки для похудения

Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как можно постройнеть без жесткой диеты и изнурительных тренировок. Для этого следует соблюдать простые утренние рекомендации.

В частности, после пробуждения необходимо выпивать по 300-500 миллиметров воды. Это поможет «восстановить гидратацию после ночного отдыха и запустить пищеварительную систему».

Диетолог убежден, что утром необходимо пить травяной или зеленый чай, чтобы улучшить метаболизм. Кофеин также способствует похудению, особенно, если употреблять кофе без молока.

Еще одной утренней привычкой следует сделать белковый завтрак. Благодаря такой пищи можно нормализовать уровень глюкозы в крови, что надолго даст ощущение сытости. В таком случае, можно будет спокойно дождаться время обеда без перекусов. Также можно включить в свой рацион клетчатку до 30 граммов ежедневно.

«Начните с завтрака, добавив фрукты в греческий йогурт или в овсянку. Также получить клетчатку можно с овощами, отрубями и цельнозерновым хлебом», отметила Баррелл.

А вот начинать день со сладкого крайне нежелательно: в этом случае его организм будет требовать на протяжении дня. Таким образом, белый хлеб, сдоба, фруктовые йогурты и кексы являются не лучшим дополнением завтрака, сообщает The Daily Mail.

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