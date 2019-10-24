Россия впервые оказалась в топ-30 рейтинга Doing Buisness

Россия поднялась сразу на три строчки в рейтинге Doing Busines-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC). Наша страна заняла 28-е место.

Как уточняется в докладе ВБ, за прошедший год в России были проведены три реформы, ускорен процесс получения электроэнергии и упрощены соблюдения налоговых требования. Более того, были усилена защита прав миноритарных инвесторов благодаря повышению требования к корпоративной прозрачности.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также отметил, что РФ занимает самую высокую позицию среди стран БРИКС, опережая многие европейские государства. Но, в то же время, чтобы закрепить успех, нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведений бизнеса.

«Конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», - подчеркнул Орешкин.

Лидером в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в текущем году стала Новая Зеландия. На второй позиции - Сингапур, а на третьем месте - Гонконг. В пятерку вошли Дания и Южная Корея. А вот США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция оказались уже в десятке рейтинга, сообщает РИА Новости.