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Китайские СМИ объяснили, почему Вашингтон опасается Москвы

Тамара Астапенкова
06:14 24.10.2019
США не строят планы по нападению на Россию, так как у нее имеются стратегические ядерные силы.
Китайские СМИ объяснили, почему Вашингтон опасается Москвы
© Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки не строят планы по нападению на Россию, так как у нее имеются стратегические ядерные силы. Об этом заявило китайское издание Sohu.

«В современном мире, если у страны есть стратегические ядерные силы, то это государство считается гегемоном. Именно поэтому их (силы) еще называют “секретным гарантом мира”», - говорится в статье.

По мнению китайских журналистов, США по-прежнему опасаются Россию. Хотя распад СССР произошел много лет назад, и в стране случилось многократное уменьшение оборонного бюджета. Но до сих пор стратегические ядерные силы РФ пребывают в полной боевой готовности, что заставляет США «держать порох сухим».

В статье также предположили, что новой гонки вооружений, как была во времена СССР, больше не будет.  По мнению китайского издания, российская армия «может улучшить свои сильные стороны», из-за чего США еще долгое время не решатся «бросить взгляд в сторону России».

Ранее президент СССР Михаил Горбачев заявил, что к новой гонке вооружений может привести прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».

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