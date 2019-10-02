Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Пхеньяну после запуска баллистических ракет, одна из которых попала в японскую экономическую зону. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Сегодня Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в нашей экономической зоне. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест», - сказал Абэ.

Он отметил, что Япония продолжит сотрудничество с США и международным сообществом по вопросу Северной Кореи, пишет ТАСС.

По информации японского правительства, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в экономическую зону Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали эксклюзивной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.