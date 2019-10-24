Ученые обнаружили необычные изменения в атмосфере перед землетрясением

Российские ученые из Института динамики геосфер РАН, МФТИ и Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, что за пять дней до начала землетрясения изменяются параметры внутренних гравитационных волн в атмосфере. По мнению исследователей, эта информация будет полезна «для краткосрочной оценки времени наступления предстоящих сейсмических событий».

«По материалам экспериментальных исследований волновых возмущений в атмосфере Земли до и после землетрясений в Узбекистане 26 мая 2013 г. и в Киргизии 8 января 2007 г. выявлены ранее неизвестные изменения в параметрах внутренних гравитационных волн в течение 5 суток до землетрясения», - говорится в опубликованных результат исследований в журнале «Доклады Академии наук».

Ученые впервые в своей разработке использовали данные спутниковых измерений температуры средней атмосферы для получение информации о параметрах волн, связанных с землетрясением.

За несколько дней до землетрясения в земной коре активизируются постоянно сейсмогравитационные волны и усиливается поток выходящих из земли горячих литосферных газов. Все это влияет на температуру и состояние атмосферы, что сказывается на изменении параметров внутренних гравитационных волн (ВГВ). Длина волны достигает максимальной величины за 4-5 дней до начала землетрясения и падает за сутки перед началом.