Россия выдала Испании криминального авторитета Тариэла Ониани

Россия выдала Испании одного из самых влиятельных криминальных авторитетов СНГ - Тариэла Ониани, по прозвищу Таро. В нашей стране он отбывал десятилетний срок по обвинению в похищении человека и вымогательстве.

Как только «вор в законе» вышел из колонии в Оренбургской области, его сразу же вновь задержали, но уже по запросу Мадрида. В Испании Ониани обвиняют в краже предметов искусства и участии в преступной группе. Экстрадировать его раньше не могли из-за наличия российского гражданства, но следователям удалось доказать, что получил он его с нарушениями.

Сейчас уроженец Грузии лишен гражданства РФ и передан испанской полиции.