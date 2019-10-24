Юнармейцы-изобретатели отправились покорять Международный форум в Индонезию

В Индонезии с 23 по 26 октября проходит Международная выставка молодых изобретателей, на которую отправились два юнармейца из Перми. Одиннадцатикласники из школы №93 Лев Лавров и Олег Неволин разработали антивандальную Wi-Fi дверную ручку, которую можно открыть без ключей дистанционно, через приложение в смартфоне.

«Собрали ручку с целью усовершенствовать систему камер хранения и систему ключ-карт. Достаточно неудобно ходить с картой, которая может в любой момент потеряться… Телефон у всех всегда с собой и почему не сделать вход по телефону. Это же самое очевидное, что приходит в голову», - объяснил Лев Лавров.

Лев Лавров и Олег Неволин занимаются инновационным творчеством с шестого класса. Свою дверную ручку они делали около месяца.

«Первый прототип получился довольно быстро, потому что это не очень сложная система. Но для рабочего варианта, чтобы установиться в дверь и полноценно функционировать, понадобится еще больше времени», - рассказал Олег Неволин.

Чтобы попасть на Международную выставку подросткам пришлось пройти серьезный отбор сначала на региональном, а потом и на федеральном уровне. В итоге представлять команду России будут 13 перспективных изобретателей.

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Стоит отметить, что подобные дверные ручки уже есть у таких крупных компаний, как Samsung и Xiaomi. Но огромный плюс разработки пермских ребят в ее бюджетности.

«Каким бы не был результат на этом форуме, наши ребята уже победили время и именитых конкурентов. Уверен, что у них большое и интересное будущее. А мы поддержим и поможем. Задача «Юнармии» в этом и заключается. Общими силами, глядишь, и до Нобелевской премии доживем. А почему нет!? Надо ставить перед собой – грандиозные задачи», - отметил лидер движения Роман Романенко.

Помимо России, на международном форуме свои разработки представят команды юных изобретателей из Индии, Индонезии, Китая и Японии.