В Росстате рассказали, как пройти перепись населения через Интернет

Российские граждане смогут принять участие в переписи населения в 2020 году с помощью сайта госулуг. Об этом рассказал советник главы Росстата Павел Смелов, отметив, что переписчики все же придут домой к россиянам для фиксации указанной информации.

«Все, кто переписался на портале госуслуг - списки отдаются переписчикам, и у вас формируется специальный код после того как вы прошли. К вам приходит переписчик и говорит: "Вы переписались? Мы знаем. Покажите нам свой код". Он показывает, его считывает планшет, переписчик говорит: "Спасибо, до свидания"», - объяснил Смелов.

По словам советника руководителя Росстата, двойная проверка нужна для того, чтобы недобросовестные граждане не смогли указать недостоверные сведения.

Перепись населения России будет проходить весь октябрь 2020 года, пишет РИА Новости.