В МЧС рассказали, как избежать пожара в доме

Число пожаров в жилых помещениях всегда увеличивается в период похолодания в связи с массовым использованием отопительных приборов. Об этом рассказали в МЧС РФ в рамках проходящего месячника по гражданской обороне.

По данным ведомства, значительно снизить риск гибели людей позволяют автономные датчики дыма, извещающие о воспламенении.

Помимо дымовых датчиков, спасатели рекомендовали оборудовать квартиры и дома первичными средствами пожаротушения, например огнетушителями.

В экстренном ведомстве отметили, что при использовании отопительных приборов, таких как электрообогреватели, газовые котлы и печи, нужно быть особенно внимательными.