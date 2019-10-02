«Взбесившийся» погрузчик в аэропорту пришлось брать на таран: видео
В работе транспортного средства произошел сбой и оно начало беспрерывно вращаться.
© Видео: Emergidoc, Twitter © Фото: Emergidoc , Twitter
Удивительный случай произошел в международном аэропорту Чикаго. Там в работе погрузчика произошел сбой, и он начал бесконтрольно вращаться вокруг своей оси.
Кадры с места появились в Сети. На них видно, как машина хаотично крутится, сбивая коробки и медленно приближаясь к самолету. Сотрудники аэропорта окружают погрузчик, но оказываются не в силах остановить механизм.
Тогда один из работников авиагавани берет инициативу на себя. Управляя подъемником, он на полном ходу влетает в погрузчик и тот переворачивается на бок.
«Вот так-то!» - слышно за кадром.
А наблюдавшие за процессом начинают громко аплодировать.