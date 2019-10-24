Ночной кошмар: эксперт рассказал, что делать при сонном параличе

Около 7% населения планеты хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич или сонный ступор. Он возникает в момент между сном и бодрствованием и является распространенным расстройством сна.

Президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, профессор Роман Бузунов пояснил aif.ru, что причиной такого состояния являются стресс, бессонница, гормональные расстройства, прием психотропных веществ, нарушение режима дня, наследственные факторы и психиатрические нарушения.

«Во-первых, даже у здоровых людей периодически, когда они выраженно недосыпают или когда возникает сбой суточных ритмов, например в случае длительных перелетов или смены графика работы, нарушается регуляция цикла “сон — бодрствование”. У человека в этот момент возникает нейрохимический блок между активно работающим головным мозгом и парализованным телом. Это необходимо, чтобы команды типа “иди”, “сражайся” не передавались мышечным группам», - пояснил Бузунов.

Сомнолог уточнил, что в этом состоянии у человека отсутствует мышечный тонус, а мозг активен. И он чувствует себя как будто парализованным.

«Кстати, отсюда и исходят истории про всяких леших и домовых, “обездвиживающих” проснувшегося. Человек якобы чувствует, что в углу кто-то сидит, но посмотреть туда не может, из-за того, что еще не может двигаться. У многих в этот момент случаются визуальные и слуховые галлюцинации», - рассказал врач.

Эксперт считает, что необходимо различать причины возникновения сонного паралича. И если такое состояние случается относительно часто, то необходимо обратиться к специалисту. Общими рекомендациями для людей, испытавших подобное, являются регулирование режима сна и бодрствования, выполнение расслабляющей гимнастики, а также отказ от алкоголя.

«Человек может двигать глазами. Спустя некоторое время восстанавливается мимическая мускулатура, человек может покорчить различные гримасы, подмигнуть кому-нибудь, и после этого быстрее восстанавливается уже работа других мышц», - объяснил Бузунов.

Он добавил, что сонный паралич проходит в течение нескольких минут. В любом случае не стоит нервничать.