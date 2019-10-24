В России начали тестировать первые беспилотные локомотивы

Российские железные дороги (РЖД) проводят испытания первых беспилотных маневровых локомотивов. Об этом рассказала президент компании Cognitive Technologies, разработавшей «мозги» для беспилотников, Ольга Ускова в беседе с радио Sputnik.

«Мы сдали РЖД первые беспилотные маневровые локомотивы. Уникальность нашего решения для РЖД в том, что беспилотные технологии работают при любой погоде, даже при занесенных снегом путях и светофорах», - сказала она, отметив, что беспилотники были переданы РЖД в начале октября.

По словам президента Cognitive Technologies, отечественными беспилотными локомотивами уже заинтересовались некоторые иностранные компании.

«То, что происходит в РЖД, очень волнует немцев из Siemens. Они пристально смотрят и уже запросили показать им, как ездят наши беспилотные локомотивы. Швейцарская компания Stadler также запросила показ. Siemens несколько раз пытался зайти со своими беспилотными решениями на наши рельсы, но у них математика не дотягивает», - добавила Ольга Ускова.

При этом она подчеркнула, что российские системы «работают 100 из 100 в трудных погодных условиях». Глава Cognitive Technologies также выразила надежду на то, что РЖД будут продавать беспилотные локомотивы по всему миру, поскольку у проекта большой потенциал.