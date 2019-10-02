Трамп назвал переворотом начавшийся импичмент

Американский лидер Дональд Трамп назвал переворотом начало процедуры импичмента в Конгрессе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы», - написал он.

В США сейчас бурно обсуждается июльский телефонный разговор Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который спровоцировал начало импичмента в отношении американского лидера. Политические оппоненты Трампа заявили, что тот во время звонка пытался заставить Зеленского начать расследование работы на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной поддержки Киеву.

Демократ Байден сейчас рассматривается как один из главных конкурентов Трампа на ближайших выборах президента в ноябре 2020 года. Поэтому, считают демократы, Трамп хочет заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.