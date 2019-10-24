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В США столкнулись два вертолета

Тамара Астапенкова
02:05 24.10.2019
В результате крушения погибли два человека, один пострадавший находится в больнице.
В США столкнулись два вертолета
© Фото: Robinson R22 flickr

В Техасе неподалеку от городка Хеббронвилль произошло крушение двух вертолетов. По предварительной информации, Robinson R22 столкнулись над пастбищами местного ранчо.

Сержант техасского департамента общественной безопасности Натан Брендли сообщил, что после ЧП один аппарат смог приземлиться, а другой рухнул на землю.

В результате крушения погибли два человека, один пострадавший находится в больнице, сообщает Associated Press.  Спасательные службы пока не установили причины столкновения вертолетов. На данный момент выясняются личности погибших.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование по факту столкновения вертолетов Robinson R22.

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