В Иркутске прошел семинар движения «Юнармия»

В Иркутске состоялся семинар-совещание Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Сибирского федерального округа. По словам исполнительного директора Движения, члена Главного штаба Дениса Заикина, главной задачей встречи является «сверить часы» и обсудить планы на будущее, перенять лучшие методики и практики у коллег из ближайших регионов.

«Мы, в Главном штабе готовы оказывать всяческое содействие и помощь, как минимум масштабировать интересные проекты на всю Россию. Я понимаю, что времени на обмен опытом, как правило, не хватает – работы столько, что вздохнуть некогда. Но иногда надо устраивать себе «перезагрузку» для того, чтобы осмотреться по сторонам. Мы - передовое, молодежное движение, поэтому должны быть в курсе всех современных тенденций», - заявил Заикин.

В ходе насыщенной программы семинара прошли круглые столы, сессии, панельные дискуссии, пленарные заседания, семинары. Участники сборов представили опыт развития юнармейского движения в своем регионе. Их поддержали мэр Иркутска Дмитрий Бердников и заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов.

Не обошлось и без важных соглашений: «Юнармия» подписала договоры с военным комиссариатом Иркутской области, региональным отделением ДОСААФ и Российской авиастроительной корпорацией «Иркут».

По словам начальника Иркутского регионального штаба Движения Александра Старухина, целью соглашение является единая политика в вопросах реализации решений Государственного совета РФ по допризывной подготовке и молодежной политике. А также выполнение поручений президента России по подготовке военно-обученных специалистов для вооруженных сил и кадров для массово-технических профессий, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и патриотическому воспитанию граждан.

Старухин добавил, что в половине местных отделений муниципалитетов Иркутской области занятия ведутся на тех мощностях, которые предоставляет ДОСААФ. Иркутский авиационный завод также активно сотрудничает с юнармейским движением.