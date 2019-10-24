В Германии раскрыли цифры потерь от санкций против России
Немецкие предприятия потеряли свыше 100 миллиардов долларов за годы действия антироссийских санкций. Об этом рассказал член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт в беседе с газетой «Известия».
По словам политика, сейчас его партия «Альтернатива для Германии» требует в парламенте Германии разработать механизм компенсаций немецкому бизнесу и в целом пересмотреть политику ограничительных мер в отношении РФ.
«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики», - приводит издание слова Гердта.
Представитель комитета Бундестага по международным делам отметил, что речь, в частности, идет об отмене санкций, пересмотре отношений с Россией, а также о компенсациях пострадавшим организациям.
Вместе с тем Вальдемар Гердт признал: из-за того, что «Альтернатива для Германии» является оппозиционной фракцией, ее инициатива едва ли получит одобрение большинства, хотя данная идея уже рассматривалась во втором чтении.