Эрдоган раскрыл потери Турции в операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о количестве погибших военнослужащих республики во время операции на северо-востоке Сирии.

Глава государства сообщил, что за время проведения «Источника мира» погибли семь турецких военных и 95 получили ранения.

Эрдоган добавил, что в сирийской национальной армии погибли 96 военнослужащих и 374 человека получили ранения. Он уточнил, что в общей сложности погибли 20 мирных граждан, передает Anadolu.

Ранее президент Турции заявлял о 18 погибших и 147 раненых в приграничных турецких городах в ходе обстрелов с сирийской территории. По словам Эрдогана, республика планирует в зоне безопасности в САР построить больницы и школы, что должно обеспечить добровольное возвращение сирийских беженцев.