«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе

Российский космонавт Роман Романенко, который в общей сложности провел в космосе более 333 суток, рассказал о своей работе на МКС. Как утверждает космонавт, один из инцидентов навел его на мысли о существовании инопланетян.

«Помню, сидели как-то вечером, пили чай, подводили итоги дня. И вдруг – один стук, другой… Кто-то в гости прилетел? А у нас толщина стенки всего три миллиметра, оружие, если что, только у меня – как у командира. В корабле под сиденьем лежит», - цитирует Романенко сайт «Комсомольской правды».

Космонавт добавил, что случившееся заставило насторожиться всех, кто присутствовал на станции. Однако после проверки ничего подозрительного обнаружено не было.