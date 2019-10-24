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«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе

Тамара Астапенкова
23:38 24.10.2019
Один из инцидентов на МКС навел российского космонавта на мысли о существовании инопланетян.
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе
© Фото: Роскосмос

Российский космонавт Роман Романенко, который в общей сложности провел в космосе более 333 суток, рассказал о своей работе на МКС. Как утверждает космонавт, один из инцидентов навел его на мысли о существовании инопланетян.

 «Помню, сидели как-то вечером, пили чай, подводили итоги дня. И вдруг – один стук, другой… Кто-то в гости прилетел? А у нас толщина стенки всего три миллиметра, оружие, если что, только у меня – как у командира. В корабле под сиденьем лежит», - цитирует Романенко сайт «Комсомольской правды».

Космонавт добавил, что случившееся заставило насторожиться всех, кто присутствовал на станции. Однако после проверки ничего подозрительного обнаружено не было.

«Не инопланетяне – и слава Богу», - резюмировал космонавт.

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