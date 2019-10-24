В Донецке загорелся жилой дом после массированного обстрела ВСУ

Украинские силовики провели массированный обстрел территории Донецкой народной республики. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, отметив, что в результате атаки произошло возгорание жилого дома в Донецке.

В сообщении отмечается, что ВСУ вели огонь в направлении поселка шахты «Трудовская».

«В результате прямого попадания произошло возгорание жилого дома», - говорится в сообщении представительства.

При этом в ДНР отметили, что спасатели не могут приступить к тушению огня в связи с непрекращающимися обстрелами.

Согласно предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.