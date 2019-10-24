Турция построит больницы и школы на севере Сирии

Турция планирует возвести в зоне безопасности на севере в Сирии школы и больницы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, таким путем страна обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.

Эрдоган также добавил, что Турция нуждается в международной поддержке для расселения беженцев, сообщает Anadolu.

Турция 23 октября завершила операцию «Мирный источник» к востоку от реки Евфрат для создания зоны безопасности в этом районе. Военные действия прекратились после переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.