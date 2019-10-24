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Турция построит больницы и школы на севере Сирии

Анна Касаткина
23:00 24.10.2019
Новая инфраструктура обеспечит возвращение сирийских беженцев домой, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция построит больницы и школы на севере Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli globallookpress

Турция планирует возвести в зоне безопасности на севере в Сирии школы и больницы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, таким путем страна обеспечит добровольное возвращение беженцев домой.

Эрдоган также добавил, что Турция нуждается в международной поддержке для расселения беженцев, сообщает Anadolu.

Турция 23 октября завершила операцию «Мирный источник» к востоку от реки Евфрат для создания зоны безопасности в этом районе. Военные действия прекратились после переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

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