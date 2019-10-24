«Все идет нормально»: в МИД РФ ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с Египтом

В Министерстве иностранных дел России сделали заявление на тему возобновления авиасообщения между Россией и Египтом. По словам заместителя главы ведомства Михаила Богданова, решение по данному вопросу будет принято в самое ближайшее время, и велика вероятность, что оно будет положительным.

«Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо», - заявил он по итогам саммита «Россия - Африка».

Говоря о том, планируется ли проведение комиссий по проверке безопасности аэропортов, Богданов подчеркнул, что работа в данном направлении ведется.

Напомним, полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года вследствие катастрофы на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха 31 октября 2015 года.