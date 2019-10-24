«У победы много отцов»: в Кремле прокомментировали слова Трампа о заслугах в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в процессе сирийского урегулирования. Говоря об этом, представитель Кремля вспомнил пословицу о победах и проигрышах.

«Мы же с вами знаем: поражение – оно всегда сирота, а у победы много отцов», - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент линия Вашингтона представляет собой далеко не прямой отрезок, а является извилистой и склонной к внезапным варьированиям и изменениям направлений. Именно этим, по мнению пресс-секретаря, объясняются трудности в понимании тех или иных принятых Вашингтоном решений другими государствами.

Напомним, ранее президенты России и Турции заключили меморандум, по итогам которого на территории Сирии была прекращена турецкая военная операция, а процесс сирийского урегулирования вернулся на мирные рельсы.