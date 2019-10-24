В Чехии вновь осквернили памятник красноармейцам

В городе Броно на юго-востоке Чехии осквернили памятник красноармейцам. Это случилось на следующий день после аналогичного происшествия в Остраве.

Памятник, являющийся национальным культурным наследием, облили красной краской. Об инциденте в полицию сообщил один из прохожих.

«По данному факту заведено уголовное дело, вандалам грозит тюремное заключение сроком до одного года», - цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов Павла Шобу.

В министерстве обороны Чехии, которое, как и российское ведомство, несет ответственность за соблюдение межправительственного соглашения о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года агентству заявили, что «категорически осуждают подобные действия».

Памятник красноармейцам в Остраве залили красной краской днем 23 октября. Ответственность за осквернение взяла на себя одна из молодежных группировок. В посольстве РФ тогда заявили, что «крайне возмущены» поступком вандалов и он не имеет никакого оправдания.