Взрыв из прошлого: в Перу вооруженные луками индейцы напали на цивилизованный поселок

Жители одной из общин в Амазонии эвакуированы из-за нападения индейцев из изолированно живущего племени. Они атаковали неожиданно и без предупреждения.

Один из жителей общины, 23-летний молодой человек, получил ранение стрелой в голову при контакте с представителями племени. Незамедлительно прибывшим на место медикам удалось стабилизировать его состояние и госпитализировать в ближайшую клинику. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

При эвакуации место жительства общины покинули 12 женщин и 22 ребенка. По предварительной версии, индейцы нарушили свою изоляцию в поисках пропитания. Об этом сообщает El Comercio.

По данным местных СМИ, племя, напавшее на общину, носит название машко пиро. Общая численность его членов составляет не менее 750 человек. Причины, из-за которых они не хотят покидать места своего обитания, неизвестны.

Перуанские законы запрещают гражданам контактировать с представителями изолированных племен, так как цивилизация представляет для них опасность.