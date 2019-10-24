Лавров обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Сирии
Главы внешнеполитических ведомств согласились с необходимостью продолжения координации действий по скорейшей стабилизации обстановки в САР.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили ход реализации меморандума, заключенного главами своих государств, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны пришли к соглашению о необходимости продолжения координации совместных усилий с целью скорейшего достижения стабилизации ситуации на территории Сирии.
Ранее аналогичные переговоры Лавров провел с коллегой из ФРГ Хайко Маасом. Вместе они также обсудили перспективы обоюдного сотрудничества по вопросам урегулирования сирийского конфликта.