В Госдуме объяснили цель нового заявления Украины по Крыму

Украина целенаправленно пытается создать нервозную ситуацию в свете заявлений о новой встрече «в нормандском формате». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на высказывание пресс-секретаря МИД Украины о готовности к новым переговорам по полуострову.

Он отметил, что там хотят дождаться гневной реакции от России и начать «дергать за нервы» остальных участников «нормандской четверки».

«Но мы тему Крыма закрыли и не собираемся ни обсуждать это, ни возмущаться», - сказал Бальбек в беседе с RT.

Ранее представитель украинского МИД Елена Зеленко заявила о готовности страны к переговорам по Крыму в любом формате для «восстановления суверенитета» государства.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума. Большинство жителей полуострова тогда проголосовали за присоединение к России.