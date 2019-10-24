Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд продлил срок ареста Абызова до января 2020 года

Егор Левин
20:59 24.10.2019
Срок содержания под стражей продлен в связи с необходимостью проведения необходимых следственных мероприятий.
Суд продлил срок ареста Абызова до января 2020 года
© Фото: City News Moskva, Globallookpress

Басманный суд Москвы продлил арест экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова до 25 января 2020 года. Так судебные органы удовлетворили ходатайство стороны следствия.

Абызов обвиняется по ряду уголовных дел: в материалах дела содержаться сведения о мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Чтобы провести определенные экспертизы, необходимо запрашивать документы из иностранных компаний, поэтому понадобилось продление срока ареста. А наличие у бывшего министра шенгенской и американской виз делает невозможным избрание иной меры пресечения. Также были продлены сроки содержания под стражей и иным фигурантам дела Абызова – экс-гендиректору «Ру-Ком» Николаю Степанову, главе правления ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, которых обвиняют в желании незаконно обогатиться наряду в экс-министром. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, по версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов и еще несколько фигурантов похитили у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области четыре миллиарда рублей и вывели их за рубеж. Сам бывший министр свою вину не признает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2019, 16:14
Опубликованы первые кадры прибытия военной полиции РФ в сирийский Кобани
Дата24.10.2019, 14:58
Делегация ВС ЮАР рассмотрела Ту-160: кадры показа
Дата24.10.2019, 13:24
«Реванш неизбежен!»: Макгрегор заявил о готовности сразиться с Нурмагмедовым
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата24.10.2019, 15:39
Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»
Дата24.10.2019, 15:07
ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:20 В стране и мире
В Госдуме объяснили цель нового заявления Украины по Крыму
21:19 В стране и мире
Лавров обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Сирии
20:59 В стране и мире
Суд продлил срок ареста Абызова до января 2020 года
20:41 Вопросы истории
Алкоголь и еда: ученые из Греции назвали причину смерти Александра Македонского
20:30 В стране и мире
Диетолог развеяла миф о пользе куриного бульона
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Алкоголь и еда: ученые из Греции назвали причину смерти Александра Македонского
Видео
В Татарстане маленький ребенок провалился в канализационный люк
Диетолог развеяла миф о пользе куриного бульона
Видео
«Мужики, успокойтесь»: дебоширов из Новосибирска не пустили на самолет
Названы полезные утренние привычки для похудения
Ночной кошмар: эксперт рассказал, что делать при сонном параличе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.