Суд продлил срок ареста Абызова до января 2020 года

Басманный суд Москвы продлил арест экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова до 25 января 2020 года. Так судебные органы удовлетворили ходатайство стороны следствия.

Абызов обвиняется по ряду уголовных дел: в материалах дела содержаться сведения о мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Чтобы провести определенные экспертизы, необходимо запрашивать документы из иностранных компаний, поэтому понадобилось продление срока ареста. А наличие у бывшего министра шенгенской и американской виз делает невозможным избрание иной меры пресечения. Также были продлены сроки содержания под стражей и иным фигурантам дела Абызова – экс-гендиректору «Ру-Ком» Николаю Степанову, главе правления ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, которых обвиняют в желании незаконно обогатиться наряду в экс-министром. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, по версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов и еще несколько фигурантов похитили у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области четыре миллиарда рублей и вывели их за рубеж. Сам бывший министр свою вину не признает.